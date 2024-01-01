Прокуратуре не понравились небезопасные окна в орловском детсаду

Надзорное ведомство призвало обезопасить их при помощи специальных замков.

Вступило в силу решение по гражданскому делу, которое рассмотрел Ливенский районный суд Орловской области с участием заместителя прокурора Должанского района и представителя бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Сказка». Присутствовал и представитель администрации Должанского района. Прокуратура указала в обоснование иска, что в сентябре 2023 года была проведена проверка соблюдения требований законодательства об обеспечении безопасности и охраны здоровья в детском саду «Сказка».

В ее рамках было выявлено, что установленные в здании 168 оконных блоков не оборудованы замками безопасности. По мнению прокуратуры, это создает реальную угрозу возможности причинения вреда здоровью обучающихся, а также угрозу для неправомерного проникновения в образовательное учреждение посторонних лиц. В связи с этим прокурор, действуя в интересах неопределенного круга граждан, обратился в Ливенский районный суд с иском к «Сказке» и администрации Должанского района.

Истец просил возложить на ответчиков обязанность оборудовать замками безопасности оконные блоки здания и обеспечить финансирование расходов на эти работы. Прокурор напомнил о том, что к компетенции образовательной организации относится, в том числе, материально-техническое обеспечение, включая оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями. Она обязаны создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за ними.

Финансирование, соответственно, ложится на учредителя, в данном случае на районную администрацию. Изучив исковые требования, суд признал доказанным факт выявленного нарушения и обязал администрацию Должанского района в срок не позднее 5 месяцев со дня вступления решения в законную силу обеспечить финансирование работ по оборудованию 168 оконных блоков детсада замками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ.

ИА «Орелград»