Оптимизацию маршрутной сети обещают жителям Орла

Городские власти утвердили планы на ближайшие два года.

Как уже рассказывал «Орелград», администрация Орла утвердила документ планирования регулярных перевозок на 2024-2025 годы. Он предусматривает создание оптимальных условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом. В рамках реализации поставленных целей основными задачами объявлены: формирование оптимальной маршрутной сети и проведение конкурентных процедур по определению перевозчиков; совершенствование транспортной инфраструктуры.

Кроме того, власти обещают усиление контроля за осуществлением регулярных перевозок транспортом общего пользования. Как следует из документа, для города Орла характерны концентрированные по времени и направлениям часы «пик». Автобусные перевозки осуществляются так называемым подвижным составом малого класса, который, как признают в мэрии, не может справиться с пассажиропотоком должным образом, особенно в часы пиковых нагрузок.

«Нередки случаи использования подвижного состава малого класса с превышением установленных норм вместимости, что приводит к снижению качества обслуживания пассажиров, а также напрямую влияет на безопасность перевозки пассажиров, – следует из документа. – Решение данной проблемы возможно путем замены подвижного состава малой вместимости транспортными средствами средней и большой вместимости».

По данным администрации областного центра, в 2022-2023 годах было приобретено 48 автобусов большой вместимости. Все они работают на городских маршрутах, что, как считают авторы документа, уже привело к улучшению качества обслуживания пассажиров. В мэрии также обещают, что данная работа будет продолжена. Текущее состояние таково: в городе работают МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и 17 частных перевозчиков. Орожан и гостей города перевозят по трем трамвайным, пяти троллейбусным и 25 автобусным маршрутам. В целом в городе курсирует порядка 257 автобусов. Для перевозки маломобильных категорий граждан используется 50 низкопольных или полунизкопольных автобусов и пять низкопольных троллейбусов.

«Для осуществления оперативного контроля за выпуском и работой транспортных средств на маршруте автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, – отмечают авторы документа. – В салонах городского пассажирского транспорта, в том числе электрического, размещено оборудование для обслуживания проездных билетов с использованием транспортной электронной карты и банковской карты, обеспечивающее автоматизацию учета проезда. Кроме того, все автобусы оборудованы системой видеонаблюдения и речевым автоинформатором».

Остановочные пункты определены «Реестром маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла», утвержденным постановлением администрации города еще в 2012 году. Впрочем, по мере необходимости реестр маршрутов актуализируется.

ИА «Орелград»