Ливенский ФОК оправдали полностью

УФАС не нашло нарушений, которые заподозрила КСП.

В Орле завершилось рассмотрение антимонопольного дела, возбужденного в отношении муниципального автономного учреждения города Ливны «Физкультурно-оздоровительный комплекс» и администрация города Ливны. Как уже рассказывал «Орелград», основанием послужили материалы проверки, которые в Орловское УФАС передала ливенская городская Контрольно-счетная палата. Аудиторы в ходе своей проверки обратили внимание на ряд договоров, которые им показались подозрительными.

Например, указывалось, что в сентябре 2022 года между МАУ «ФОК» и простым гражданином был заключен договор безвозмездного пользования спортивным сооружением для проведения тренировок. В соответствии с ним ФОК передал гражданину муниципальное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления. Особое внимание проверяющие уделили тому, что площадь предоставленных помещений составляла более чем 20 квадратных метров и превышала 10 процентов площади здания. Значит, посчитали проверяющие, заключение договора было возможно только по результатам конкурентных процедур, которые не проводились.

Поэтому в действиях ФОК были усмотрены признаки нарушения пункта 2 части 3 статьи 17.1 Закона «О защите конкуренции». В ходе рассмотрения дела комиссия УФАС установила, что гражданину действительно были переданы раздевалки, душевые и зал единоборств. Общая площадь предоставленных в безвозмездное пользование помещений составила 249,3 квадратных метра. А за ФОК закреплено имущество общей площадью 2355,1 квадратных метров. Однако комиссия учла то, что гражданин не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Сам же он пояснил, что в 2022 году количество желающих заниматься универсальным и рукопашным боем превысило количество доступных бюджетных мест в «Спортивной школе». Поэтому было направлено письмо в адрес главы города Ливны с просьбой предоставить зал единоборств МАУ «ФОК» для организации занятий на безвозмездной основе в свободное от работы время. Плату тренер не брал, так что целью использования муниципального имущества не являлось получение дохода. Таким образом, гражданин не является хозяйствующим субъектом в понимании Закона «О защите конкуренции», следовательно, предоставление ему в безвозмездное пользование муниципального имущества не подпадает под действие статьи 17.1 Закона «О защите конкуренции».

Антимонопольщики изучили еще несколько договоров, по которым ФОК предоставлял свои помещения и сооружения ряду организаций, в том числе заводскому профсоюзу и городской организации Всероссийского общества инвалидов. В данном случае комиссия решила, что проведение конкурентных процедур не было обязательным уже в силу того, что сооружения передавались некоммерческим организациям для физкультурных и спортивных занятий. «При указанных обстоятельствах в рассматриваемых действиях МАУ «ФОК» отсутствует нарушение антимонопольного законодательства», – решила комиссия Орловского УФАС и закрыла дело.

ИА «Орелград»