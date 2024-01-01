Орловская промышленность почти нагнала 2022 год

Динамика промышленного производства улучшилась.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области индекс промышленного производства сохранил тренд на рост. По итогам 11 месяцев он вновь сократил отставание относительно соответствующего периода 2022 года – текущий показатель всего на 1 процент уступает прошлогоднему, что можно назвать хорошим результатом, ведь разрыв в течение года составлял 5 и более процентов. Аналитики объясняют тренд на сокращение отставания увеличением объемов промышленного производства в ноябре 2023 года – по сравнению с показателем годичной давности объемы выросли на 1,5 процента.

«Основным драйвером роста стал обрабатывающий сектор, который с июня 2023 года демонстрирует рост, – следует из информации Орелстата. – В отчетном месяце также зафиксировано увеличение объемов производства на 2 процента к ноябрю 2022 года, что способствовало сокращению отставания до минус 0,2 процента относительно одиннадцати месяцев 2022 года».

Статистики отмечают, что целый ряд отраслей региональной экономики нарастил показатели своей работы очень существенно. Например, производители электрического оборудования увеличил объемы своего производства в 2,5 раза, в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования показатели выросли на 93,5 процента, в сфере изготовления мебели – на 77,7 процента.

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличился на 53,4 процента, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 21,3 процента, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 20,3 процента. Отрицательное влияние на динамику промышленного производства в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года оказали отрасли, выпускающие: напитки – минус 40,4 процента, металлургическую продукцию – минус 7,3 процента, автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы – минус 6,3 процента, одежду – минус 5,6 процента.

ИА «Орелград»