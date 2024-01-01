Орловец получил два года за кражу двух бутылок алкоголя

Мужчину признали виновным в открытом грабеже.

Новосильский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело по факту грабежа в супермаркете. Как пояснили в пресс-службе суда, ранее судимого местного жителя обвиняли в неоднократном открытом хищении чужого имущества. Ответственность за такое преступление предусмотрена частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ. Преступление, а в деле фигурировало два криминальных эпизода, было совершено при следующих обстоятельствах. В первом случае в ноябре 2022 года мужчина посетил магазин сети «Пятерочка». Когда поблизости никого не было, он похитил с полки бутылку коньяка и спрятал ее за пазуху.

«Не производя за товар оплату, подсудимый обошел кассовый отдел и попытался скрыться с места преступления, однако был остановлен сотрудниками магазина, которые потребовали вернуть похищенный товар на место, – так описывает события пресс-служба суда. – Игнорируя требование о возврате товара, мужчина с места происшествия скрылся, распорядившись похищенным по своему усмотрению».

В декабре того же года подсудимый повторил криминальный сценарий. На этот раз из торгового зала сетевого магазина он похитил одну бутылку ликера, спрятав ее в рукав куртки. Преступник вновь пытался пройти мимо кассы, не оплатив товар, но вновь был остановлен у выхода сотрудником магазина. Ему удалось оттолкнуть от дверей продавца-кассира и сбежать. Впрочем, вычислили его довольно быстро.

«Событие преступлений, способ и обстоятельства их совершения подтверждены в судебном заседании совокупностью представленных стороной обвинения доказательств», – рассказали в суде. В результате грабитель был признан виновным по обоим эпизодам. С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств он получил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. «Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебной коллегии по уголовным делам Орловского областного суда», – отметила пресс-служба Новосильского районного суда.

ИА «Орелград»