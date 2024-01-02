Угонщика мопеда простили прямо в зале суда

Процедура примирения состоялась в поселке Хомутово.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области прекратил уголовное в отношении жителя поселка Хомутово в связи с примирением сторон. Подробности рассказала пресс-служба суда. Как следует из материалов уголовного дела, орган предварительного следствия обвинил местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ (угон). Было установлено, что происшествие произошло в августе 2023 года. В тот день подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возможно, именно это обстоятельство и толкнуло его на противоправный поступок. Нетрезвый гражданин угнал мопед, который находился во дворе дома потерпевшего: не имея права управления, воспользовавшись свободным доступом к ключу от замка зажигания указанного мопеда. В суде пояснили, что мужчина запустил двигатель и осуществил на нем поездку от одного населенного пункта до другого. В дальнейшем оставил мопед вблизи неизвестного дома.

«Рассмотрение уголовного дела было назначено в особом порядке судебного разбирательства, – уточнили в пресс-службе суда. – В судебном заседании от защитника поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого и освобождении его от уголовной ответственности». Адвокат заявил, что стороны достигли примирения, поскольку причиненный преступлением вред был заглажен в полном объеме.

Как выяснилось, угонщик принес владельцу мопеда свои извинения, а также выплатил ему в качестве компенсации 10 000 рублей. Защитник указал и на то, что подсудимый ранее не был судим, вину признает и в содеянном раскаивается. Потерпевший и государственный обвинитель не возражали против прекращения дела. С учетом указанных и других обстоятельств суд прекратил уголовное дело в отношении подсудимого на основании статьи 25 УПК РФ, то есть в связи с примирением сторон. Постановление участниками процесса не было обжаловано и вступило в законную силу.

ИА «Орелград»