Первый в мире словарь поэзии Высоцкого создан в Орле

Не реализацию идеи ушло более 40 лет.

Профессор ОГУ имени И.С. Тургенева, заведующий кафедрой журналистики и связей с общественностью, доктор филологических наук Владимир Изотов создал первый в мире словарь поэзии Владимира Высоцкого. Информацию об этом предоставили в опорном вузе. Сообщается, что идея родилась еще в 1979 году, однако настоящая, кропотливая работа над словарем стартовала в 2010 году. На его создание у профессора ушло 13 лет – свой труд он завершил только сейчас. По мнению авторы, творчество Высоцкого – это неотъемлемая часть русской советской культуры, ведь на его песнях выросло не одно поколение людей.

«Первый в мире словарь поэзии Высоцкого содержит 2,5 тысячи страниц и будет издан уже в 2024 году, – сообщили в ОГУ имени Тургенева. – По мнению автора, его труд, как и любой словарь – неиссякаемый источник информации и о языке, и об эпохе, которую он отражает и отображает. Учебное пособие на все времена. Работа пригодится не только любителям творчества Высоцкого, лексикографам, студентам, любителям русского слова, но и всем, кому дорог русский язык».

Для автора было очевидным, что язык поэта заслуживает детальнейшего исследования, отмечают в вузе. Владимир Петрович характеризует хронологию своей работы следующим образом: В 1998 вышел сборник «Окказионализмы В.С.Высоцкого. Опыт словаря». Затем – словари языка на отдельные буквы. Таких выпусков всего было 15. С 2012 по 2015 год Изотов выпустил словари языка произведений, созданных в 1961, 1962, 1963, 1964 и 1965 годах.

«Также Владимир Петрович создал около двадцати выпусков словарей отдельных произведений: В.С.Высоцкий, «Кони привередливые»: введение в комментарий и словарь»; «Все яснее ясного»: словарь языка детской поэмы В.С. Высоцкого»; словарь цикла песен В.С. Высоцкого к дискоспектаклю «Алиса в Стране Чудес»; «Тихим словом ласковым утешай: словарь цикла песен В.С.Высоцкого к кинофильму «Иван да Марья».

«Работу над масштабным словарем поэзии шла очень просто: все поэтические тексты Высоцкого, созданные в период с 1961 года, когда Высоцкий впервые исполнил свои песни, и до 1980 года расписывались пословно, значение каждого слова проецировалось на словарь русского языка», – добавили в ОГУ.

ИА «Орелград»