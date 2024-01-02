Клычков призвал орловцев подумать о безопасности

Завтра в регион придут аномальные холода.

Об этом уже предупредили в МЧС. В свою очередь, губернатор обратился к жителям нашей области в соцсетях.

«Погода продолжает преподносить нам неприятные сюрпризы… Прошу с особым вниманием отнестись к вопросам безопасности. Повышена вероятность возникновения пожаров, аварий, нарушений в работе транспорта, на открытом воздухе возможны случаи переохлаждения и обморожения. По возможности не покидайте пределы населенных пунктов, минимизируйте поездки на личных автомобилях, особенно дальние. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!», – высказался Клычков.

Напомним, что в период с 3-го по 7-е число в регионе ожидается снижение температуры воздуха до 14-21 градуса. На данный момент на всей территории Орловской области введён режим повышенной готовности.

ИА «Орелград»