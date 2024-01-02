В Орле растет число желающих быть в курсе о своих долгах

Почти в полтора раза выросло число подписчиков на рассылку от налоговой службы.

В Орловской области продолжает расширяться число подписчиков на набирающую популярность услугу налоговой службы. Речь идет об информировании граждан об имеющейся у них задолженности путем рассылки смс-сообщений и электронных писем. Как сообщили в Управлении ФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 декабря 2023 года уже более 37 тысяч орловцев пользовались данной услугой. Для сравнения, по состоянию на 1 июня 2023 года в регионе насчитывалось более 26 тысяч таких подписчиков.

А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года текущее количество пользователей данной услугой увеличилось на 43 процента. Только в 2023 году их стало больше примерно на полтора десятка тысяч человек. Напомним, налоговая служба не навязывает указанную услугу. Чтобы подписаться на рассылку, нужно сначала дать свое согласие, заполнив документ установленного образца.

«Сделать это можно при личном обращении в налоговый орган или МФЦ, через представителя, по почте, через личный кабинет налогоплательщика или по телекоммуникационным каналам связи, – объясняют в региональном Управлении ФНС. – Подать согласие можно независимо от наличия у налогоплательщика задолженности на текущую дату. Один раз в квартал налоговая служба напомнит о задолженности (при ее наличии), направив смс на телефонный номер или сообщение на адрес электронной почты».

Популярность услуги налоговики объясняют рядом преимуществ. Во-первых, информирование дает возможность налогоплательщику контролировать актуальное состояние своих расчетов, а также «позволяет предупредить риски применения мер взыскания задолженности, обеспечительных мер к должнику и иных ограничений». Во-вторых, подписаться на рассылку можно в любой момент, вне зависимости от наличия задолженности на текущую дату. Сообщения от налоговой не будут приходить, если нет текущего долга. В-третьих, услуга смс-информирования предоставляется бесплатно. В-четвертых, подписаться на нее можно дистанционно, что экономит силы, средства и время. При этом пользователь сам вправе выбрать удобный для себя способ информирования: посредством телефонной рассылки или по электронной почте.

ИА «Орелград»