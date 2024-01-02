МЧС предупредило орловцев о морозах

Они начнутся с завтрашнего дня.

В Управлении МЧС по Орловской области напомнили, что значительное понижение среднесуточной температуры воздуха ожидается с 3-го по 7-е января. Это опасное метеорологическое явление.

Среднесуточная температура воздуха составит от 14 до 21 градуса мороза. Такой прогноз даёт Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Это ниже климатической нормы на 7-15 градусов.

Аномальные холода увеличивают риск пожаров, коммунальных аварий, нарушений в работе транспорта, а также случаев переохлаждения, обморожения и гибели среди населения.

«Будьте бдительны и внимательны по отношению к себе, своему дому и людям, которые живут рядом с вами. В случае беды звоните по телефонам 01, 101 или 112», – заявили в МЧС.

ИА «Орелград»