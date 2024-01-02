В первый день года в Орле родилось пятеро детей

2.1.2024 | 14:40 Медицина, Новости, Общество

Роды принимали в нескольких медучреждениях.

Фото: vk.com/oreladm

Так, в в Орловском городском родильном доме имени Боткина появился на свет мальчик по имени Тимофей. Это произошло 1 января в 9 часов 57 минут, сообщили в администрации города.

Ребёнок родился в семье Скобелевых. Также сейчас в медучреждении находятся ещё семь орловчанок, которые станут мамами в ближайшие дни.

За весь прошедший 2023-й год в роддоме больницы имени Боткина родилось около одной тысячи детей. В основном, это мальчики.

Мать Тимофея, Марину, от имени мэра Орла Юрия Парахина поздравили сотрудники администрации города, в том числе, начальник управления социальной поддержки населения, опеки и попечительства Алла Шайкина.

Кроме того, в Орловском перинатальном центре появились на свет ещё четверо детей. Об этом сообщил «Первый областной».

ИА «Орелград»


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