В первый день года в Орле родилось пятеро детей

Роды принимали в нескольких медучреждениях.

Так, в в Орловском городском родильном доме имени Боткина появился на свет мальчик по имени Тимофей. Это произошло 1 января в 9 часов 57 минут, сообщили в администрации города.

Ребёнок родился в семье Скобелевых. Также сейчас в медучреждении находятся ещё семь орловчанок, которые станут мамами в ближайшие дни.

За весь прошедший 2023-й год в роддоме больницы имени Боткина родилось около одной тысячи детей. В основном, это мальчики.

Мать Тимофея, Марину, от имени мэра Орла Юрия Парахина поздравили сотрудники администрации города, в том числе, начальник управления социальной поддержки населения, опеки и попечительства Алла Шайкина.

Кроме того, в Орловском перинатальном центре появились на свет ещё четверо детей. Об этом сообщил «Первый областной».

ИА «Орелград»