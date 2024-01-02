Под Орлом перевернулась машина с двумя женщинами

Одну из них доставили в больницу.

Авария произошла в Колпнянском районе в субботу, 30 декабря, в 9 часов 20 минут. Местом действия стала трасса «Дросково – Колпны», рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

38-летняя женщина ехала по дороге на «Опеле Астра». На заднем сиденье находилась 48-летняя пассажирка. На 25-м километре трассы водитель не справилась с управлением, съехала с дороги и опрокинула автомобиль.

В результате пострадала пассажирка. Её доставили в Колпнянскую ЦРБ. Врачи оказали женщине необходимую помощь и отпустили.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 27 ДТП. Эта авария – единственная, где пострадали люди.

ИА «Орелград»