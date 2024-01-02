Меры безопасности усилили в Ливнах

2.1.2024 | 11:00 Закон и порядок, Новости

Степень антитеррористической защищенности оценили в мэрии.

Фото: www.google.com/maps

Как сообщили в администрации Ливен, на расширенном рабочем совещании у главы города Сергея Трубицина были обсуждены вопросы безопасности. Тема особенно актуальна в преддверии новогодних праздников. С основным докладом выступил консультант отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Олег Кудинов. Он рассказал о деятельности антитеррористической комиссии.

«Обстановка в городе Ливны по линии противодействия терроризму и экстремизму остается стабильной и формируется под воздействием процессов в социально-политической и экономической сферах, обусловленных проведением Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины, наличием тенденций к ее дальнейшему обострению», – доложил Олег Кудинов.

Он отметил, что в 2023 году в Ливнах была проведена большая работа по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования, культуры, транспортной инфраструктуры (в том числе на мостах), мест массового пребывания людей. Так, в райцентре были установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, смонтирована система «СКУД», установлены и модернизированы системы оповещения и управления эвакуацией работников, появились новые электронные проходные с турникетами и арочные металлодетекторы. Всего на указанные мероприятия было направлено более 2,6 миллиона рублей. Докладчик подчеркнул, что «угрозообразующие факторы» не исчезнут и в 2024 году.

«Глава города как председатель антитеррористической комиссии города подчеркнул важность работы в целях повышения уровня антитеррористической защищенности всех объектов, особенно промышленности, топливно-энергетического и транспортного комплексов, здравоохранения, образования, культуры, спорта, а также мест массового пребывания людей, – заявили в администрации Ливен. – Участники совещания также обсудили меры, которые необходимо принять в преддверии выборов президента Российской Федерации».

Власти города потребовали обеспечить строгий контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов. Руководителям ресурсноснабжающих организаций города и организаций жилищно-коммунального хозяйства поручено обеспечить готовность аварийных бригад и спецтехники к действиям в случае чрезвычайных ситуаций, создать необходимый аварийный запас материалов и утвердить графики дежурств.

ИА «Орелград»


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