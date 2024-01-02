Под Орлом многодетную мать оставили без социальной выплаты

Права женщины восстановил только суд.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску жительницы поселка Хомутово к областному центру социальной защиты населения. Женщина просила признать незаконным отказ учреждения в назначении ей ежемесячной денежной выплаты как матери, семье которой установлен статус многодетной. Как сообщили в пресс-службе суда, в своем иске она указала, что на момент вступления в силу 1 января 2004 года Закона «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки» она имела трех несовершеннолетних детей.

Один из них был инвалидом, обучался в школе-интернате и поэтому был зарегистрирован в другом районе Орловской области. Однако на выходные и каникулы он регулярно приезжал домой и проживал вместе с матерью. Сейчас жительница Хомутово достигла возраста, дающего ей право на пенсию. Но она считает, что также имеет право для установления ежемесячной денежной выплаты как многодетной матери. С таким заявлением она обратилась в центр социальной защиты, где ей в выплате отказали.

Согласно позиции ответчика, озвученной в суде, женщина не предоставила документы, подтверждающие установление ей статуса многодетной семьи. Также в ведомстве сослались на отсутствие сведений о том, что ранее истице выдавалось удостоверение многодетной семьи Орловской области установленного образца. Указали чиновники и на то, что «за ребенком сохраняется статус и жительство, но это относится к детям, которые обучаются в техникумах, ВУЗах, но не в интернатах». Словом, в центре считали, что отказ был законным и обоснованным.

«Разрешая заявленные требования, суд установил, что на момент обращения истца в КУ ОО «Областной центр социальной защиты населения» с заявлением… у нее отсутствовало удостоверение, подтверждающее установление статуса многодетной семьи Орловской области, – сообщает пресс-служба суда. – Однако на 1 января 2004 года возраст детей истицы предполагал установление ее семье статуса «Многодетная семья Орловской области», поскольку она имела троих несовершеннолетних детей, а значит, имелись правовые основания для признания права на получение ежемесячной денежной выплаты».

Довод о месте регистрации ребенка в другом районе суд признал несостоятельным, поскольку в областном законодательстве указано: регистрация ребенка в спорный период не дает оснований для отказа в назначении истцу ежемесячной денежной выплаты как многодетной матери. В результате исковые требования были удовлетворены. Суд обязал ответчика установить многодетной матери ежемесячную денежную выплату с момента обращения за указанной выплатой. Впрочем, решение районного суда в законную силу еще не вступило, в случае его обжалования спор может перетечь на уровень областного суда.

ИА «Орелград»