Орловцы «завалили» налоговиков электронными сообщениями

Все больше граждан и организаций переходят на дистанционный формат общения.

Как сообщает Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области, все больше жителей и организаций региона используют для взаимодействия с налоговыми органами электронный формат. Он получил популярность еще в начале пандемии новой коронавирусной инфекции, когда личное общение было ограничено. Многие тогда по достоинству оценили интерактивные сервисы налоговой службы. После снятия ограничений объем дистанционного общения почти не сократился. Об этом наглядно говорит ведомственная статистика.

Так, по данным Управления ФНС России по Орловской области, за 11 месяцев 2023 года в это ведомство поступило 14,9 тысячи обращений от граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Из них свыше 92 процентов обращений поступило в управление в электронном виде. Орловцы активно пользовались функционалом таких интерактивных сервисов, как личные кабинеты налогоплательщика (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) и «Обратиться в ФНС России».

«Граждан, обратившихся в налоговый орган, в основном интересовали вопросы по получению имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц, по налогообложению малого бизнеса и урегулированию задолженности, по налогообложению имущества физических лиц, по возврату или зачету излишне уплаченных налогов, – рассказали в пресс-службе регионального Управления ФНС. – В ответ на все обращения специалистами налоговой службы направлены исчерпывающие разъяснения в соответствии со сроками, установленными законодательством».

ИА «Орелград»