Ливенцам посоветовали не отбирать еду у собак

В Ливнах дали советы о том, как избежать угрозы со стороны безнадзорных животных.

Администрация города Ливны овала на своем сайте «Информация населению об условиях, обеспечивающих защиту граждан от угрозы причинения вреда жизни и здоровью со стороны животных (безнадзорных собак)». Это памятка, которая содержит ряд полезных советов, а также полтора десятка правил, следуя которым, можно избежать неприятностей. Прежде всего, авторы памятки напоминают о том, что собака, как правило, не бросается на человека без причины, поэтому в ряде случаев достаточно просто аккуратно пройти мимо, не провоцируя ее.

Опубликованный под названием «Как себя вести при встрече с собакой» список правил состоит из 15-ти «НЕ» и выглядит так: не подходи близко к собаке, находящейся на привязи; не трогай и не гладь чужих собак; не пугайся и не кричи, если к тебе бежит собака; не убегай, остановись, собака чаще нападает на движущегося человека; не трогай миску с пищей; не дразни собаку едой; не отбирай у собаки еду и игрушки; не трогай щенков; не подходи к незнакомой собаке; не трогай спящую собаку; не разнимай дерущихся собак; не подходи к стаям бродячих собак; не дразни собак; не позволяй собаке кусать тебя за руки; не смотри в глаза нападающей собаке.

«При встрече с бродячей собакой оцените, как она реагирует на ваше появление, – советуют авторы памятки. – Ни в коем случае нельзя бежать, не стоит смотреть собаке в глаза, не показывайте своего страха перед ней. Не прикармливайте бездомных собак — это далеко не всегда помогает сохранить «добрососедские отношения». Наоборот, могут возникнуть ситуации, когда именно попытка задобрить агрессивно настроенных животных может обернуться неприятностью. Или даже бедой: собаки, которым корм не достался, становятся агрессивными».

Очень опасны собаки, больные бешенством, напоминают власти. В темное время суток следует обходить пустыри, парки и другие подобные места. Бродячие и одичавшие собаки опасны в группе, причем угрозу представляют собой уже две-три собаки. Повышенной опасностью отличаются ситуации, когда в группе началось «выяснение отношений». Чтобы избежать неприятностей, лучше обходить такие стаи стороной, но без спешки и резких движений.

«Если вы окружены стаей собак, то самое лучшее решение – остановиться, опустить руки и не шевелиться, – считают автор памятки. – Собаки будут проверять вас на крепость, прыгать вокруг и лаять, но нападать не решатся: вы не совершаете никаких действий, а потому ваши силы им неизвестны. Ваше спокойствие и уверенность – это самое главное ваше оружие. При нападении защищайте лицо и горло. Постарайтесь укрыться за любой дверью, забраться повыше. В качестве средств обороны могут пригодиться газовые баллончики, баллончики с перцовой смесью, отпугиватели собак, электрошокер. Если их нет – дезодоранты, аэрозоли».

Важно знать, что уязвимыми местами собаки являются: кончик носа, глаза, переносица, основание черепа, середина спины, живот, переход от морды ко лбу. Если собака все же укусила, место укуса надо промыть чистой водой с мылом или дезинфицирующим раствором, например перекисью водорода. После оказания первой помощи надо немедленно обратиться к врачу.

«В случае проявления агрессии безнадзорных животных для принятия оперативных мер по их отлову необходимо обращаться к сотрудникам дежурной службы ЕДДС города Ливны по телефону (48677) 3-48-00, 7-19-34 круглосуточно или в администрацию города, – призывают городские власти. – При этом важно указать свой контактный телефон, адрес последнего местоположения агрессивного животного и его отличительные особенности».

ИА «Орелград»