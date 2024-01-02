В Орловской области нашлись тысячи владельцев недвижимости

Росреестр отчитался о работе по кадастровому учету объектов.

В Управлении Росреестра по Орловской области прошла рабочая встреча с органами местного самоуправления. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. Как пояснили в пресс-службе ведомства, участники мероприятия обсудили итоги исполнения плана-графика проведения работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости за 2023 год.

Кстати, такая работа была поручена регионам президентов Владимиром Путиным. Она была включена в перечень поручений президента в августе 2022 года. Судя по озвученным результатам, Орловская область продемонстрировала неплохую динамику в этом направлении – степень выполнения плана-графика по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в регионе в 2023 году составил 104 процента.

«С начала года в регионе проанализировано 1897 ранее учтенных объектов недвижимости, правообладатели которых выявлены и внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), – следует из информации регионального Управления Росреестра. – За весь период действия Федерального закона 518-ФЗ (выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости) в ЕГРН внесено 3326 записей о правах на ранее учтенные объекты недвижимости на территории Орловской области, с кадастрового учета снято более 10 тысяч объектов».

Данная работа будет продолжена – участники мероприятия обсудили задачи реализации Закона № 518-ФЗ на 2024 год. К слову, в целом на сегодняшний день в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения более чем о 1 миллионе объектов, расположенных на территории Орловской области. Отметим и то, что в рамках гаражной амнистии в регионе было зарегистрировано почти 4000 земельных участков и гаражей. По дачной амнистии оформлены права на без малого 7000 объектов.

ИА «Орелград»