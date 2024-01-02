В Орле проверки сейфов обернулись изъятием оружия

Недобросовестные граждане нарушали правила хранения «стволов».

В Орловской области силовики провели очередной рейд по домам владельцев гражданского оружия, проверяя условия его хранения и документы. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, всего было проверено 57 владельцев оружия. В результате сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы выявили 13 административных правонарушений, по каждому из которых составили административный протокол.

«У недобросовестных граждан и родственников умерших владельцев оружия было изъято 11 единиц оружия, аннулировано 9 лицензий и разрешений, – сообщили в силовом ведомстве. – Все правонарушения основаны на несоблюдении требований хранения оружия и боеприпасов, а также несвоевременном продлении документов». Всего за минувшую неделю орловские росгвардейцы приняли от граждан и юридических лиц более 250 заявлений на оказание госуслуг в сфере оборота оружия и боеприпасов, частной охранной деятельности, рассмотрели 212 ранее поданных обращений.

По данным ведомства, в целом на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы в Орловской области состоит около 20 тысяч владельцев оружия, в пользовании у которых находится более 35 тысяч различных единиц оружия. На итоговой коллегии было отмечено, что в 2023 году сотрудники Росгвардии проверили обеспечение условий сохранности оружия у примерно 4,5 тысяч орловцев. По результатам надзорных мероприятий правоохранители составили 515 административных протоколов. По различным основаниям, установленным законом «Об оружии», было аннулировано 405 лицензий и разрешений, изъято уже около 500 единиц оружия.

«Сотрудники Росгвардии провели более 100 проверок комнат хранения оружия у юридических лиц, по итогам которых было составлено два административных протокола; свыше 180 проверок частных охранных организаций, в ходе которых было выявлено 82 нарушения действующего законодательства», – сообщала ранее пресс-служба орловской Росгвардии.

ИА «Орелград»