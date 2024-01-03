Дефицит бюджета Орла составит почти 38% его доходов

Областной центр ожидает очередной непростой финансовый год.

В 2024 году дефицит бюджета города Орла составит 1,297 миллиарда рублей, или 37,7 процента от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. По крайней мере, такие данные заложены в решение о бюджете, которое, как уже рассказывал «Орелград», на декабрьской сессии в окончательной редакции утвердили депутаты Орловского горсовета. Как и в предыдущие годы, основным источником финансирования дефицита бюджета является приватизаций, а именно продажа акций «Гостиничного комплекса «Орел-Отель».

Выручить за 100-процентгный пакет акций планируется как минимум 1,018 миллиарда рублей. Но стоит напомнить, что акции уже неоднократно выставлялись на торги, но до сих пор ни один аукцион не был признан состоявшимся. Дело в том, что никто не подает заявки на участие в торгах. Кроме того, на серьезные недостатки и нарушения в работке муниципального акционерного общества недавно указала городская Контрольно-счетная палата, после чего гостиничным комплексом заинтересовалась прокуратура.

Что касается бюджета областного центра, то город, судя по всем, ожидает очередной непростой финансовый год. Общий объем доходов бюджета пока запланирован в сумме 12,759 миллиарда рублей, расходов – в сумме 14,056 миллиарда. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года установлен в сумме 3,088 миллиарда рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации – 0 рублей.

Однако городские власти, вероятно, рассчитывают, что объем долга удастся уменьшить, причем быстро и значительно. Так, верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2026 года установлен в сумме 2,51 миллиарда рублей, на 1 января 2027 года – в сумме 1,36 миллиарда рублей. Более того, согласно планам профицит бюджета города Орла в 2025 году составит 552,6 миллиона рублей, в 2026 году – 1,124 миллиарда рублей. Впрочем, это лишь «игра цифр», а как оно сложится на самом деле, покажут реальные события.

ИА «Орелград»