Орловца отправили в колонию из-за мотка проволоки

Решение по уголовному делу о краже вынесли в Хотынце.

Дело местного жителя о хищении чужого имущества рассматривал Хотынецкий районный суд Орловской области. Фигурант уголовного дела ранее уже был судим. На этот раз суд установил, что он совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище. Из материалов дела следует, что мужчина проник на территорию чужого домовладения. Порыскав по двору, он нашел и похитил моток медной проволоки весом 3,3 килограмма (по цене 450 рублей за 1 килограмм, стоимостью 1485 рублей) алюминиевую крышку и алюминиевую морозильную камеру общим весом 3,5 килограмма (по цене 80 рублей за 1 килограмм, общей стоимостью 1765 рублей).

Похищенное имущество он сложил в свой рюкзак. Затем злоумышленник при помощи пассатижей вскрыл замок и проник в дом. Оттуда он украл две металлические звездочки весом 2 килограмма (по цене 17 рублей за 1 килограмм, на общую сумму 34 рубля), которые также уложил в рюкзак. Ничего больше его внимания не привлекло, и воришка с места преступления скрылся. Причиненный владельцу материальный ущерб был оценен в 1799 рублей. В судебном заседании подсудимый свою вину в инкриминируемом ему деянии не признал.

По его версии, в тот день у него было алиби: он якобы находился на своем рабочем месте. Затем, согласно его словам, ему позвонил сотрудник полиции и спросил, где он сейчас находится, сказал, что надо поговорить. После приехали сотрудники полиции и отвезли его в РОВД, где ему рассказали, что произошла кража. Преступник заявил, что оговорил себя, поскольку «боялся, что его задержат». Кстати, в пункте приема металлолома полиции рассказали, что именно этот человек недавно сдавал цветной металл. Подсудимый настаивал: это был металл из его собственного дома.

Довольно тривиальное дело о краже примечательно тем, что подсудимый получил за свое деяние наказание в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы с последующим ограничением свободы еще на один год. Причем отбывать наказание в виде лишения свободы он будет в колонии строгого режима. А на период после освобождения суд запретил ему покидать свой дом по ночам, а также изменять место жительства и выезжать за пределы территории муниципального образования, на территории которого он будет проживать, без согласия специализированного надзорного органа.

ИА «Орелград»