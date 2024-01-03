Губернатор Клычков утвердил план кадастровых работ

«Дорожная карта» мероприятий утверждена на 2025 год.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «дорожную карту» по проведению комплексных кадастровых работ на территории Орловской области в 2025 году. Органом, уполномоченным на координацию осуществления мероприятий, определен региональный департамент государственного имущества и земельных отношений. Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого заместителя губернатора. План утвержден в рамках реализации государственной программы Р Ф «Национальная система пространственных данных», утвержденной постановлением правительства страны в декабре 2021 года.

«Дорожная карта» включает в себя несколько этапов, причем речь идет о кадастровых работах, которые предстоит провести на территории Орловского муниципального органа. В план включены такие мероприятия, как согласование органом местного самоуправления перечня кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ. Он будет формироваться по предложениям Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.

Затем правительства должно будет утвердить перечень таких кварталов. Далее Орловская область подготовит и направит в федеральный центр заявку на предоставление областному бюджету субсидий на софинансирование расходных обязательств по проведению комплексных кадастровых работ. Данную субсидию предстоит официально включить в бюджет региона на 2025 год. Когда будет готов перечень и получены деньги, власти Орловского муниципального округа проведут торги, выбрав подрядчика для проведения кадастровых работ.

В соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов будут подготовлены карт-планы территорий. Отметим, что «дорожная карта» предусматривает информирование граждан чиновниками о проведении вышеуказанных мероприятий. То есть сюрпризом для местных жителей проведение кадастровых работ быть не должно, тем более что эту работу чиновники обещают освещать средствах массовой информации.

Ранее Управления Росреестра в ФНС России по Орловской области подвели итоги 15-летнего взаимодействия в указанной сфере. Ведомственные пресс-службы сообщали, что по итогам 2023 года орловским Управлением Росреестра в УФНС было направлено более 1,8 миллиона сведений о земельных участках, объектах недвижимости и их правообладателях.

«Информация о правообладателях, объектах недвижимого имущества, поставленных на государственный кадастровый учет, о зарегистрированных правах на недвижимое имущество используется для формирования налоговой базы, – пояснила Надежда Кацура, руководитель Управления Росреестра по Орловской области. – И наша общая задача – обеспечить полноту, своевременность и достоверность таких сведений в информационных ресурсах налоговых органов для корректного формирования налоговых обязательств налогоплательщиков – собственников недвижимости, зарегистрированной на территории нашего региона».

ИА «Орелград»