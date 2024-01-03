Программу строительства жилья проверили в Ливнах

Результаты контрольного мероприятия озвучила городская КСП.

Контрольно-счетная палата города Ливны проверила эффективность и результативность использования средств бюджета города, направленных на реализацию муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства». Проверкой был охвачен весь 2023 год, но аудиторы имели право затрагивать и иные периоды, по мере необходимости. Объектами проверки стали управление жилищно-коммунального хозяйства и управление муниципального имущества администрации города Ливны, которые совместно исполняют программу. Она была утверждена постановлением мэрии в ноябре 2019 года.

Основной целью является повышение доступности и комфортности жилья на территории города Ливны. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, составляет 32,312 миллиона рублей, срок реализации: 2020-2025 годы. Аудиторы выяснили, что 2023 году на выполнение программных мероприятий было направлено 11,191 миллиона рублей. Из них 10,558 миллиона рублей было направлено на выполнение работ по строительству сети газораспределения на участке индивидуальной жилой застройки в районе улицы Южной (улицы Николая Турбина, Аркадия Шипунова, Сергея Белоцерковского и переулки Дачный, Почтовый, Светлый).

«По состоянию на 1 декабря 2023 года введено в эксплуатацию 1122 квадратных метра жилья, 112 земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства, в том числе льготным категориям, обеспечены инженерной инфраструктурой, – говорится в отчете КСП. – В результате проверки установлены нарушения порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ливны и иные нарушения. По результатам проверки в адрес начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и начальника управления муниципального имущества направлены представления. Копия акта направлена главе города, председателю Ливенского городского Совета народных депутатов».

ИА «Орелград»