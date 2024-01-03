Выдача орловцам направления на работу займет 16 дней

3.1.2024 | 19:00 Новости

Изменения внесены в региональный регламент содействия занятости населения.

Фото Администрации города Мценска

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области внес изменения в утвержденный в 2023 году  типовой административный регламент предоставления государственной услуги по содействию безработным в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости. Основным исполнителем данной услуги является казенное учреждение Орловской области «Центр занятости населения». На местах функции выполняют городские и районные центры занятости.

Согласно  внесенный изменениям, максимальный срок предоставления указанной государственной услуги теперь составляет 16 рабочих дней. Как отмечают специалисты компании-производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, результатом предоставления данной услуги  является выдача гражданину направления на работу для трудоустройства в другой местности. Однако в указанный срок не включается время, необходимое для проведения переговоров с работодателями и уведомления центра занятости населения о результатах переговоров.

Не включается в него и время «отсутствия взаимодействия гражданина с центром занятости населения в течение одного месяца с даты, указанной в уведомлении центра занятости населения, начиная с которой гражданин обязан осуществить взаимодействие с центром занятости населения указанным в уведомлении способом». Также не включается время для назначения повторных личных явок гражданина в центр занятости населения на консультацию либо заключения договора при неявке гражданина в назначенные дату и время.

«Максимальный срок оказания гражданину финансовой поддержки при переезде в другую местность для трудоустройства или гражданину и членам его семьи при переселении в другую местность для трудоустройства при условии того, что гражданин в течение одного месяца со дня получения направления на работу для трудоустройства в другой местности подает в центр занятости населения документы, подтверждающие факт трудоустройства, составляет 8 рабочих дней», – следует также из обзора аналитиков.

При предоставлении государственной услуги новым регламентом чиновникам запрещено требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены. Исключение сделано для случаев, когда нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги.

ИА «Орелград»


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