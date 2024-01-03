К выборам президента создадут специальные избирательные участки

Облизбирком утвердил перечень особых участков для голосования.

Избирательная комиссия Орловской области издала постановление о согласовании образования избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов в местах временного пребывания избирателей на выборах президента Российской Федерации. Напомним, они назначены на 17 марта 2024 года, но голосование также пройдет 15 и 16 марта. Понятно, что не все избиратели в эти дни смогут посетить участки по месту своего жительства. В силу обстоятельств кто-то может оказаться, например, в больнице, но это не значит, что он теряет право выбора.

Для таких избирателей в регионах создаются специальные участки. В Орловской области, судя по постановлению облизбиркома, на президентских выборах их будет десять. Постановление об этом уже решено направить в соответствующие территориальные избирательные комиссии Орловской области. Так, участок № 740 будет работать в стенах ФКУ «Орловская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Список остальных участков выглядит так: № 741 – Городская больница им. С.П. Боткина; № 742 – Орловская областная клиническая больница; № 743 Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко; № 744 – Орловский онкологический диспансер; № 745 – Орловский противотуберкулезный диспансер; № 746 – Перинатальный центр Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям им. З.И. Круглой; № 747 – Следственный изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области; № 748 – Ливенская ЦРБ; № 749 – Мценская ЦРБ.

Тем временем организаторы выборов Орловской области в рамках подготовки к выборам президента приняли участие в обучающем вебинаре, посвященном реализации проекта «ИнформУИК». Как пояснили в облизбиркоме, он был организован Центральной избирательной комиссией РФ. «ИнформУИК» – это проект, направленный на развитие адресного информирования путем оповещения избирателей членами участковых избирательных комиссий с использованием специального мобильного приложения.

«В единый день голосования в 2023 году избирательные комиссии Орловской области участвовали в пилотном проекте по адресному информированию избирателей о месте и времени голосования, о способах реализации активного избирательного права. Апробация проекта показала не только эффективность и удобство такой формы информирования, но и поспособствовала уточнению списков избирателей», – напомнили в Избирательной комиссии Орловской области.

ИА «Орелград»