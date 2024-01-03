Рождественские мастер-классы проведут в Орле

Мастер-класс по изготовлению рождественского подсвечника организует «Бунинка».

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина запланировала проведение сразу нескольких интересных мастер-классов. Так, 6 января в 12.00 в стенах этого учреждения пройдет мастер-класс по изготовлению рождественского подсвечника. Проведут сотрудники, библиотеки, которые поделятся с участниками знаниями и секретами создания оригинальных рождественских украшений. Участники смогут выбрать любой из предложенных вариантов или придумать свой собственный. Все необходимые материалы будут предоставлены библиотекой, чтобы гости могли сосредоточиться на творческом процессе.

«Приближается самое волшебное время года – Рождество, – говорят в «Бунинке». – В эти дни каждый из нас мечтает окунуться в атмосферу праздника и создать уютный, теплый интерьер своего дома. И что может быть лучше, чем оригинальные и неповторимые украшения, сделанные своими руками? На мастер-классе можно будет не только создать уникальные подсвечники, но и получить массу положительных эмоций, пообщаться с единомышленниками и зарядиться праздничным настроением.

Еще один мастер-класс под названием «Рождественский подарок» проведет 4 января отдел редкой книги библиотеки имени Бунина. Он пройдет в колонном зале, где каждый участник получит возможность своими руками изготовить чудесные новогодние украшения. Они могут стать оригинальным подарком для друзей и родных. Самые разные бусинки, ленточки, детали декора, стилусы для алмазной мозаики и клеевые пистолеты желательно принести с собой, предупреждают организаторы.

А 8 января в отделе документов на иностранных языках пройдет мастер-класс «Оригами своими руками». В данном случае гостей обучат тонкостям традиционного японского искусства складывания фигурок из бумаги. «Традиционные фигурки-оригами делают только из сложенного листа бумаги, без всяких украшений и вспомогательных средств, – говорят организаторы. – Попробуйте сделать простые фигурки из бумаги: ракету, машинку, лебедя, лису, лягушку, дракона и так далее».

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»