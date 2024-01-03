На туберкулез обследуют орловцев из группы риска

Правила проведения медосмотров утвердил департамент здравоохранения.

Департамент здравоохранения Орловской области издал приказ «Об организации проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза, включая обследование лиц из групп медицинского и социального риска в Орловской области». Документ проанализировали специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Из обзора следует, что приказом определены методы обследования в целях выявления туберкулеза в зависимости от возраста.

«Дети в возрасте от 1 до 7 лет обследуются путем проведения иммунодиагностики с применением аллергена бактерий с 2 туберкулиновыми единицами очищенного туберкулина в стандартном разведении, от 8 до 14 лет – путем иммунодиагностики с применением аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении (Диаскинтест), от 15 до 17 лет – путем проведения Диаскинтеста ежегодно, рентгенологического флюорографического исследования органов грудной клетки (легких) в 15 и 17 лет», – говорится в аналитическом обзоре.

Взрослые обследуются путем проведения флюорографии легких или рентгенографии органов грудной клетки (легких), нетранспортабельные и маломобильные граждане – путем исследования мокроты на кислотоустойчивые микобактерии методом микроскопии. Кроме того, департамент здравоохранения утвердил перечень лиц из групп медицинского и социального риска, подлежащих обследованию с целью выявления туберкулеза – обследоваться они будут 2 раза в год. Отдельно утвержден перечень лиц, подлежащих обследованию с целью выявления туберкулеза в индивидуальном порядке.

«В перечень лиц из групп медицинского и социального риска, подлежащих обследованию с целью выявления туберкулеза в Орловской области 1 раз в год, включены следующие категории взрослых от 18 лет и старше: больные хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями мочеполовой системы, больные сахарным диабетом; получающие кортикостероидную, лучевую, цитостатическую и иммуносупрессивную терапию; нетранспортабельные больные; беженцы; лица, проживающие в стационарных организациях социального обслуживания; работники организаций социального обслуживания, медицинских организаций, образовательных, оздоровительных и спортивных организаций для детей; работники организаций по переработке и реализации пищевых продуктов, организаций бытового обслуживания населения, водопроводных сооружений; лица пенсионного возраста», – говорится в обзоре.

ИА «Орелград»