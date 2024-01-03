Пытавшегося удрать от полиции водителя настигло наказание

Мужчина получил обвинительный приговор по нескольким преступным эпизодам.

Стали известны подробности уголовного дела, фигурант которого предстал перед Орловским районным судом. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 264.1 и 319 Уголовного кодекса РФ. По первому эпизоду мужчина обвинялся в повторной пьяной езде. Впервые он был наказан за пьяное вождение мировым судом, получив штраф в размере 30 000 рублей и лишившись на полтора года водительских прав.

Несмотря на это, он вновь сел за руль пьяным. Произошло это в третьем часу ночи, когда мужчина вышел из пивбара, в котором провел несколько часов. Он сел за руль автомобиля марки «Honda», но на трасе М-2 «Крым» был остановлен инспектором ДПС. У водителя имелись явные внешние признаки опьянения, поэтому инспектор потребовал, чтобы тот прошел медицинское освидетельствование. Однако водитель от этого категорически отказался.

Кстати, инспектор ДПС суду показал, что автомобиль был остановлен не просто так. Полицейские заметили его глубокой ночью, подозрение вызвало то, что иномарка была припаркована возле пивбара. А когда из пивбара вышел мужчина и сел за руль, полицейские решили его проверить. Служебный автомобиль отправился в погоню за иномаркой, которую пытались остановить с применением «свето-громкоговорящего устройства». Однако водитель иномарки решил удрать от полиции. Он вывел свой автомобиль на федеральную трассу, служебный автомобиль начал его преследовать, подавая сигналы об остановке. Вскоре «Honda» свернула в поле и остановилась. В отношении водителя были составлены протоколы об административных правонарушениях, от подписания которых он отказался.

Второе преступление оказалось еще более удивительным. Водитель вновь оказался в том же пивбаре, где внезапно «обнаружил отсутствие у себя цепочки, двух колец, ключей от автомобиля и от дома». Он позвонил в дежурную часть ОМВД и сообщил о хищении этих предметов. И уже около пяти часов утра по его вызову прибыла следственно-оперативная группа. Мужчина потребовал от них посмотреть записи камер видеонаблюдения в кафе, на это оказалось невозможно, так как в баре в тот момент не было сотрудника, имеющего доступ к записям.

Подсудимого это не устроило и он начал громко выражаться нецензурной бранью, чем нарушал общественный порядок. В результате на него завели дело за публичное оскорбление представителя власти. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний подсудимый получил 450 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 10 месяцев.

ИА «Орелград»