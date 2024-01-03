Орловщина предложила помощь Курской области после обстрелов ВСУ

Однако пока соседний регион отказался от предложения.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Общался с губернатором Орловской области Андреем Клычковым для общей координации наших действий. Спасибо соседям за предложенную помощь! Пока справляемся силами и средствами, расположенными на территории Курской области», – написал он в соцсетях.

Новая атака ВСУ на регион произошла сегодня. Пострадала подстанция, расположенная в Железногорском районе. Это повлекло за собой аварию на теплотрассе. В итоге часть жителей района осталась без света и тепла.

На данный момент в посёлке Мирный электроэнергия ещё не вернулась в восемь многоквартирных домов, в которых проживают около 700 человек. Остальные последствия атаки практически ликвидированы.

ИА «Орелград»