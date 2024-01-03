Орловщина предложила помощь Курской области после обстрелов ВСУ

3.1.2024 | 17:24 Важное, Новости, Происшествия, СВО

Однако пока соседний регион отказался от предложения.

Ликвидация аварии на теплотрассе в Курской области. Фото: vk.com/gubernator46

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Общался с губернатором Орловской области Андреем Клычковым для общей координации наших действий. Спасибо соседям за предложенную помощь! Пока справляемся силами и средствами, расположенными на территории Курской области», – написал он в соцсетях.

Новая атака ВСУ на регион произошла сегодня. Пострадала подстанция, расположенная в Железногорском районе. Это повлекло за собой аварию на теплотрассе. В итоге часть жителей района осталась без света и тепла.

На данный момент в посёлке Мирный электроэнергия ещё не вернулась в восемь многоквартирных домов, в которых проживают около 700 человек. Остальные последствия атаки практически ликвидированы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования