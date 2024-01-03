Суд разрешил бизнесмену отработать смертельное ДТП

Житель Орла был признан виновным в гибели человека.

Вступило в силу решение по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом, которое произошло на территории Орловского муниципального округа. Перед судом предстал бизнесмен из Орла. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Смертельная авария произошла на федеральной трассе М-2 «Крым», причем произошла она в дневное время, около 14 часов.

Подсудимый двигался на китайской иномарке. По версии следствия, во время движения он не был внимателен к дорожной обстановке и ее изменениям, не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля над движением транспортного средства. Было установлено, что скорость движения автомобиля составляла 90 км/час, следствие сочло ее слишком высокой для тех дорожных условий. Кроме того, водитель нарушил правила обгона.

В результате иномарка протаранила автомобиль Lada Vesta, водитель которого получил смертельные травмы. Как установил суд, нарушение подсудимым Правил дорожного движения состояло в прямой причинно-следственной связи с гибелью водителя Lada Vesta. Кроме того, опасные для жизни травмы получили пассажиры указанной легковушки. Свою вину подсудимый признал полностью и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке.

Было учтено и то, что он выплатил потерпевшим несколько миллионов рублей компенсации и что не сбежал с места ДТП, а сам вызвал скорую помощь и оказывал помощь пострадавшим. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года и десять месяцев. Однако затем суд заменил лишение свободы принудительными работами на два года с привлечением осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием 10 процентов из заработной платы осужденного в доход государства.

ИА «Орелград»