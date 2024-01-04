В Орловской области сельчанин неудачно съездил за водкой

Мужчина решил отправиться в магазин на чужом автомобиле.

Любопытное уголовное дело об угоне чужого автомобиля рассмотрел Новодеревеньковский районный суд Орловской области. Местный житель, ранее не судимый, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как установил суд, он совершил неправомерное завладение автомобилем без цели хищения в августе 2023 года. Произошло это около восьми часов вечера. По версии следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил съездить из поселка Дьячковский в райцентр Хомутово. Для этого он угнал автомобиль марки «Рено Логан».

На обратном пути при движении по грунтовой дороге разрядилась аккумуляторная батарея автомобиля. В результате угонщик бросил машину на месте, а сам скрылся. В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, но от дачи показаний в порядке статьи 51 Конституции РФ отказался. Поэтому были оглашены показания, которые он давал на стадии следствия. Мужчина рассказал, что в тот день в приятной компании распивал алкоголь. К вечеру спиртное закончилось, но захотелось выпить еще.

Один из собутыльников заснул. А второй собутыльник вместе с подсудимым решил съездить за спиртными напитками в Хомутово. Возле дома стоял автомобиль местного жителя. На нем-то приятели отправились за водкой. Тот, кто сел за руль, предстал перед судом в качестве обвиняемого, а тот, кто сел на пассажирское сидение, стал всего лишь свидетелем. Ключ от замка зажигания угонщик нашел в салоне автомобиля. Приятели благополучно добрались до Хомутово, где приобрели бутылку водки, бутылку пива, бутылку лимонада, пачку сигарет и пачку чипсов.

Приключения начались на обратном пути. Подсудимый подтвердил, что у машины разрядился аккумулятор. Однако, с его слов, бросать ее никто поначалу не собирался. Приятели пытались ее толкать, чтобы завести двигатель. Попытки оказались безуспешными. Только после этого было принято тактическое решение бросить чужой автомобиль на проселочной дороге. Приятели забрали с собой покупки и направились к деревне, где вскоре продолжили распивать спиртное. Там их и застали сотрудники полиции, которые нашли угнанный автомобиль. Подсудимый получил наказание в виде полутора лет ограничения свободы, в течение которых ему запрещено покидать свой дом по ночам и выезжать за пределы Новодеревеньковского района без разрешения надзорного органа.

ИА «Орелград»