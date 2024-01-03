Суд надолго «запер дома» орловца, сломавшего жене ключицу

Чем обернется для пострадавшей «заточение» супруга, можно только гадать.

Вступил в силу обвинительный приговор мирового суда, вынесенный в отношении жителя Должанского района. Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 112 и 119 Уголовного кодекса РФ. В обоих случаях жертвой стала сожительница осужденного. Преступления были совершены в один день и один час, произошло это в августе 2023 года. Мужчина и женщина в тот день находились дома, они совместно распивали спиртные напитки. Ближе к вечеру женщина решила выйти из-за стола, что ее сожитель воспринял с крайней агрессией.

Сначала он ее догнал, сильно толкнул, отчего она упала на пол, а затем начал ее душить, высказав при этом в ее адрес угрозу убийством: «Задушу». Когда женщина действительно стала задыхаться, сожитель отпустил ее шею. Он сходил за ведром воды, которой облил женщину. Когда она немного пришла в себя, мужчина продолжил издевательства. Он схватил женщину за руку и с силой начал ее выкручивать. От боли она закричала и стала звать на помощь. Позднее в больнице ей был поставлен диагноз, оказалось, что сожитель сломал ей ключицу.

Подсудимый в судебном заседании виновным себя в предъявленном обвинении признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись положением статьи 51 Конституции РФ. Из его показаний, данных в ходе дознания в качестве подозреваемого и оглашенных в судебном заседании, следовало, что он «с целью устрашения сожительницы угрожал ей убийством и выкручивал руку». По совокупности преступлений подсудимый получил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

В течение этого времени ему запрещено изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за ним, выезжать за пределы Должанского района. Получается, что отбывать наказание мужчина будет фактически там же, где совершил преступление, бок о бок с женщиной, которой угрожал убийством.

ИА «Орелград»