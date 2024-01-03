В Орле малому бизнесу не хватает инвестиций

Мэрия проанализировала текущую ситуацию с развитием предпринимательства.

Администрация города Орла представила общую характеристику проведения муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства (МСП). Из анализа следует, что этот вид предпринимательства развивается как относительно самостоятельный сектор современной рыночной экономики и имеет большое социально-экономическое значение. Он обеспечивает социальную и политическую стабильность, быстро адаптируется к потребностям рынка, оперативно создает и применяет новые технологии и научные разработки, способствует формированию конкурентной среды, росту занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и др.

Однако имеется и ряд проблем. Среди них в мэрии Орла выделяют недостаток финансовых ресурсов для начала предпринимательской деятельности, дефицит инвестиционных ресурсов, недостаточное материально-техническое обеспечение и трудности в привлечении финансовых средств на развитие бизнеса, особенно на стадии его становления. Кстати, одной из причин последнего власти считают отсутствие у малых предприятий необходимого залога.

Среди других проблем в мэрии называют опережающий рост цен и тарифов на услуги естественных монополий, слабые навыки предпринимателей и самозанятых в позиционировании своих товаров и услуг, в определении рисков, фокусирование предпринимательской деятельности на нескольких доминирующих отраслях, а также различные неблагоприятные внешние факторы, например, высокую конкуренцию на рынке и низкую платежеспособность населения.

К слову, согласно данным госреестра, в Орле насчитывается 12 677 субъектов МСП. Юридические лица представлены следующим образом: средние предприятия – 27, малые предприятия – 434, микропредприятия – 4598. Кроме того, в городе насчитывается 7618 индивидуальных предпринимателей. В 2023 году количество субъектов МСП и их распределение по видам экономической деятельности по сравнению с 2022 годом практически не изменилось.

По наблюдениям администрации Орла, наиболее привлекательной для малого бизнеса по-прежнему является сфера торговли и общественного питания, этим видом деятельности занимаются 37,3 процентов МСП. В промышленности и строительстве занято 17,8 процента от общего числа субъектов среднего и малого предпринимательства, в транспорте – 10,2 процента, в операциях с недвижимым имуществом – 7 процентов, в профессиональной, научной и технической деятельности – 10 процентов.

ИА «Орелград»