В Орле отметят 120 лет со дня рождения Аркадия Гайдара

Мимо знаменательной даты не могла пройти областная библиотека.

С 5 по 31 января 2024 года в универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина будет работать выставка «Всадник, скачущий впереди», посвященная 120-летию со дня рождения Аркадия Гайдара. В историю он вошел не только как известный советский писатель, сценарист и прозаик, журналист и военный корреспондент. Он был настоящим героем Гражданской войны, участвовал в Великой Отечественной войне. Напомним, что его настоящая фамилия – Голиков.

«Аркадий Петрович Голиков родился в городе Льгов Курской области, – информируют в «Бунинке». – Его отец, Петр Голиков, преподавал в начальном училище и первым из семьи получил образование: дед будущего писателя был крепостным крестьянином. Мать, Наталья Салькова, состояла в дальнем родстве с Михаилом Лермонтовым. Голиков принял активное участие в Октябрьской революции и Гражданской войне. Уже с февраля 1917 года 13-летний мальчик состоял в боевой дружине арзамасских большевиков».

На выставке будут представлены сборники рассказов и повестей Аркадия Гайдара, книги и статьи из периодических изданий, посвященные жизни и творчеству прозаика. Кстати, свою первую повести он написал в конце 1924 года. Она называлась «В дни поражений и побед». Свою рукопись Гайдар отправил в ленинградское отделение издательства «Земля и фабрика». Осенью 1925 года книга вышла из печати, причем издана она была под настоящей фамилией писателя. Псевдоним Аркадий Гайдар он взял после переезда в конце 1925 года в Пермь. А первым произведением, подписанным псевдонимом, стал рассказ «Угловой дом», изданный в местной газете «Звезда».

«В 1929 году вышла «Школа» – повесть с элементами автобиографии, которая принесла Гайдару большую популярность. Она была трижды экранизирована, – рассказали организаторы выставки. – Книги писателя выпускались миллионными тиражами и стали признанной классикой детской литературы – «Школа», «Судьба барабанщика», «Чук и Гек», эти названия были знакомы каждому советскому школьнику. А после выхода повести «Тимур и его команда» пионеры со всего СССР собирали отряды «тимуровцев» и помогали пожилым людям и семьям фронтовиков. Самуил Маршак называл Аркадия Гайдара «всесоюзным вожатым».

ИА «Орелград»