«Бунинка» весь год посвятит различным наукам

Областная библиотека запланировала проведение цикла научных выставок.

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина подготовила цикл выставок, целью которого является приобщение читательской аудитории к изучению и пополнению знаний об окружающем мире. Это будет цикл выставок литературы «Наука на книжной полке». Стартует он в январе с выставки под названием «Сокровища книжного мира», которая будет посвящена литературе и литературоведению. Далее в рамках цикла ежемесячно будут проходить выставки, посвященные и другим наукам.

Так, на февраль запланирована выставка под названием «Сила и красота родного языка», на март – «Удивительный мир математики», на апрель – «Занимательная физика», на май – «В согласии с природой – в согласии с собой», на июнь – «Химия вокруг нас», на июль – «География – наука путешествий и открытий», на август – «В поисках потерянного времени», на сентябрь – «Архитектура как искусство», на октябрь – «Человек. Вселенная. Космос», на ноябрь – «Философия на все времена». Завершит цикл декабрьская выставка под названием «От индивида к индивидуальности».

«На наших выставках будет представлена литература из фонда библиотеки по естественным, точным и социально-гуманитарным наукам, – сообщили в «Бунинке». – Это книги по литературе, языкознанию, математике, физике, биологии, химии, географии, археологии, архитектуре, астрономии, философии и психологии, рассказывающие об истории наук, о выдающихся ученых, научных открытиях, о вещах и явлениях, которые нас окружают, интересных фактах и удивительных местах на нашей планете. Литература, представленная на выставках, будет интересна любознательным читателям и позволит расширить кругозор».

Библиотека приглашает всех желающих и напоминает о том, что наука – это мощнейший двигатель общественного прогресса. Она является одним из важнейших источников знаний и играет для благосостояния общества определенную роль, выполняя целый ряд функций: создание новых знаний, совершенствование образования, повышение качества жизни, – перечисляют организаторы. В зависимости от предмета изучения, условно выделяют естественные, технические, точные и социально-гуманитарные науки.

«Естественные науки изучают природу, ее объекты и процессы, – пояснили в библиотеке. – Точные науки направлены на поиск количественных закономерностей в окружающем мире. Технические науки занимаются развитием техники, они позволяют внедрять знания, накопленные естественными науками, в жизнь человека. Социально-гуманитарные науки изучают человека и его взаимодействие с обществом».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»