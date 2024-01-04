В инфраструктуру Орла за год инвестируют 6 миллиардов рублей

4.1.2024 | 15:00 Новости, Экономика

Власти обновили параметры целевой инвестиционной программы.

Фото: ИА «Орелград»

Администрация города Орла в новой редакции утвердила паспорт «Муниципальной адресной инвестиционной программы». Она актуализирована с учетом уточнений по объемам финансирования, которые поступят в областной центр из бюджета региона и федеральной казны.  Главным распорядителем бюджетных средств в данном случае выступает управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

Цель программы заключается в социально-экономическом развитии города путем строительства новых объектов и модернизации уже действующих. Например, значительные средства планируется инвестировать в укрепление коммунальной инфраструктуры, строительство новых детсадов, ремонт улично-дорожной сети, в том числе и моста на Колхозной улице. Общий объем финансирования с учетом прошедших лет, а стартовала программа еще в 2022 году, установлен в размере 22,379 миллиарда рублей.

Непосредственно в 2024 году объем финансирования запланирован в сумме 6,916 миллиарда рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 5,357 миллиарда рублей; за счет средств бюджета Орловской области – 1,401 миллиарда рублей; за счет средств бюджета города Орла 158,087 миллиона рублей. Ответственным исполнителем программы помимо управления строительства будет муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Оно выступает заказчиком при заключении муниципальных контрактов с подрядчиками на выполнение строительных работ.

В рамках реализации программы планируется установить в Орле несколько новых спортивных площадок, в том числе так называемых «умных», ликвидировать 2-сменный режим образовательного процесса в школах, повысить качество питьевой воды для населения посредством строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, для чего предполагается внедрение перспективных технологий водоподготовки. Также запланировано увеличение доли автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий – аварийно-опасных участков,  строительство и реконструкция очистных сооружений для сточных вод и многое другое.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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