Во Мценске сформируют культуру обращения с мусором

Власти отчитались о работе с отходами и спрогнозировали развитие событий на будущее.

Депутаты Мценского горсовета предложили администрации Мценска продолжить работу по приведению площадок для сбора твердых коммунальных отходов и прилегающих к ним территорий в соответствие с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и «Правилами благоустройства территории города Мценска». Также парламентарии призвали принять меры по организации экологического воспитания населения и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Такое решение было принято по итогам рассмотрения отчета мэрии о реализации своих полномочий в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления». Чиновники пояснили, что данные полномочия реализуются в рамках муниципальной программы «Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО на территории города Мценска». Она предусматривает реконструкцию действующих и обустройство новых площадок накопления твердых коммунальных отходов, участие в экологических акциях и развитие инфраструктуры раздельного накопления ТКО.

Муниципальный контракт на содержание площадок ежегодно заключает управлением жилищно-коммунального хозяйства, в пределах лимитов бюджетных средств, выделенных на эти цели. Например, в 2023 году предусмотрены средства местного бюджета в размере 1,755 миллиона рублей. Как следует из отчета, по состоянию на 8 декабря 2023 года было освоено 1,644 миллиона рублей, или 93,7 процента запланированных средств. В течение 2023 года в Мценске были отремонтированы четыре контейнерные площадки, создано пять площадок для крупногабаритных отходов и одна площадка накопления твердых коммунальных отходов. Также было закуплено пять бункеров объемом 8 кубометров для установки на созданные площадки.

Однако в реальности картинка оказалась не так хороша. Напомним, что уже не один год в Мценске бурлят дискуссии о целесообразности работы местного мусорного полигона. Причём споры уже не раз рассматривались в суде, привлекали внимание надзорных и правоохранительных органов. В своем отчете мэрия признает, что «в связи с перебоями в работе полигона содержание контейнерных площадок в настоящее время сталкивается с проблемой нерегулярного вывоза ТКО и КГО».

Сейчас на территории города сбор твердых коммунальных отходов и их транспортировка осуществляются компанией «Эко-Транс» по договору, заключенному с ООО «УК «Зеленая роща». Услуги по захоронению твердых коммунальных отходов на территории полигона в городе Мценске оказывает «Русресурс» в соответствии с договором, заключенным с «УК «Зеленая роща». Из отчета следует, что он осуществляет сортировку твердых коммунальных отходов с последующим захоронением несортируемых отходов-«хвостов» на полигоне ООО «Экостройсервис».

ИА «Орелград»