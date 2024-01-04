Доходы орловцев за год выросли почти на 11%

Примерно на такую же сумму жители региона увеличили затраты на покупки.

В январе-сентябре 2023 года объем денежных доходов населения Орловской области сложился в размере 225,537 миллиарда рублей и увеличился на 10,8 процента по сравнению с январем-сентябрем 2022 года. Такие данные получили специалисты Орелстата в ходе проведенного ими анализа. Денежные расходы населения в январе-сентябре 2023 года составили 213,842 миллиарда рублей и увеличились на 10,7 процента по сравнению с предыдущим годом.

Также статистики подсчитали, что жители Орловской области в отчетном периоде времени израсходовали на покупку товаров и оплату услуг 189,282 миллиарда рублей, что на 10,8 процента больше, чем было ими потрачено в аналогичном периоде предыдущего года. Сбережения населения региона статистики оценили в 11,695 миллиарда рублей. Для сравнения, в январе-сентябре 2022 года сбережения составляли 10,364 миллиарда.

Реальные денежные доходы, по оценке статистиков, в третьем квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,1 процента, в январе-сентябре 2023 года по сравнению с январем-сентябрем 2022 года – на 5,4 процента. Однако реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), и в третьем квартале 2023 года и в январе-сентябре 2023 года по сравнению с соответствующими периодами предыдущего года увеличились на 5,5 процента.

«В структуре денежных доходов населения в третьем квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года выросла доля оплаты труда и прочих денежных поступлений при снижении долей доходов от предпринимательской деятельности, социальных выплат и доходов от собственности», – отметили также в Орелстате.

ИА «Орелград»