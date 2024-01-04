В Орловской области работать могут лишь 57% населения

Статистики обновили данные о численности рабочей силы в регионе.

По итогам выборочного обследования рабочей силы, проведенного в третьем квартале 2023 года, в Орловской области численность рабочей силы (граждане в возрасте 15 лет и старше) составила 342,2 тысячи человек. По подсчетам Орелстата, это 57 процентов от общей численности населения региона. Впрочем, из них только 331,5 тысячи человек были классифицированы как занятые экономической деятельностью. А оставшиеся 10,6 тыс. человек были классифицированы статистиками как безработные.

Эти граждане соответствуют критериям Международной организации труда (МОТ), то есть они на момент обследования не имели работы или доходного занятия, но искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. Численность работников организаций при этом оказалась гораздо меньше численности рабочей силы. В январе-сентябре 2023 года она в регионе составила 194,8 тысячи человек и уменьшилась по сравнению с январем-сентябрем 2022 года на 3,5 тысячи человек, или на 1,8 процента.

«По отчетным данным организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, численность их штатных работников (без учета совместителей) в сентябре 2023 года составила 153,7 тысячи человек, или 96,5 процента от общей численности замещенных рабочих мест, – следует из информации Орелстата. – На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 5,6 тысячи человек».

В Орелстате добавили, что по сравнению с августом 2023 года общая численность всех указанных категорий работников в сентябре увеличилась на 0,6 процента. Также подсчитано, что в сентябре 2023 года в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,6 процента, а работников, трудившихся по гражданско-правовым договорам, – 1,9 процента.

ИА «Орелград»