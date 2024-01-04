Контроль за такси ужесточат в Орловской области

В сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси появятся новые правила.

Правительство региона внесло изменения в собственное постановление от 21 сентября 2021 года N 580 «О региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области». Обзор поправок провели аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Они отмечают, что согласно внесенным изменениям постоянные рейды будут проводиться в отношении транспортных средств, деятельности и действий водителей, управляющих транспортным средством, используемых для осуществления перевозок пассажиров и багажа на основании публичного договора фрахтования, на определенной территории.

«В случае если объект контроля не отнесен департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска», – отмечено в обзоре. Кроме того, были скорректированы сами индикаторы риска нарушения обязательных требований для осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области. Напомним, что от степени риска зависит то, как часто и в каком режиме проверяется так называемый субъект контроля. Чем ниже риск, тем меньше плановых проверок.

Согласно внесенным поправкам к индикаторам риска теперь отнесены: увеличение у одного юридического лица, индивидуального предпринимателя более чем на 50 процентов числа транспортных средств, внесенных в региональный реестр легковых такси. В данном случае показатель будет измеряться по отношению к предыдущему календарному году при отсутствии сведений об увеличении на 20 и более процентов штатной численности водителей легковых такси.

Еще один индикатор – увеличение на один и более случаев возникновения дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине перевозчика или водителя легкового такси, который является работником перевозчика. Здесь проверяющие тоже будут сравнивать количество ДТП таксистов с показателем предыдущего года. Если число аварий у перевозчика или нанятого им водителя возрастет, то степень категории риска будет повышена, значит, и контроль за ними будет ужесточен. Подобное будет сделано и в случае увеличения на один и более случаев управления транспортными средствами водителями легкового такси, не имеющими при себе путевого листа. Как и в предыдущих случаях, сравнение будет проводиться с предыдущим календарным годом.

ИА «Орелград»