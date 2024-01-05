Виновнику ДТП под Мценском ограничили свободу

Вступило в силу решение по уголовному делу об аварии с пострадавшим.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Как установил Мценский районный суд, в июле 2022 года около 17 часов вечера подсудимый двигался на мотоцикле по трассе М-2 «Крым». При этом мотоцикл не был оборудован государственным регистрационным знаком, но был технически исправным, как показала позже экспертиза.

Проезжая по деревне Первый Воин Мценского района со стороны Москвы в сторону Орла, мотоциклист сбил женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. При этом суд установил, что водитель был в состоянии вовремя увидеть пешехода и затормозить, но не сделал этого. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила тяжелые травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные переломы. Подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью. Но пояснил, что, по его версии, он попросту не заметил пешехода из-за проезжающего справа автомобиля. Соответственно предпринимал попытки затормозить и остановиться, но «это буквально было одно мгновение». Он также заявил, что скорость движения не превышал, а после ДТП перевел потерпевшей 500 000 рублей.

Суд приговорил мотоциклиста к ограничению свободы сроком на 1 год с применением дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев. Осужденному установлены следующие ограничения: не изменять постоянного места жительства и не выезжать за пределы муниципального образования без согласия специализированного надзорного органа. Также он будет обязан раз в месяц являться на регистрацию.

ИА «Орелград»