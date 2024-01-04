В Орле после коммунальной аварии залило водой три улицы

4.1.2024 | 20:10 Важное, ЖКХ, Новости, Происшествия

Не повезло жителям Железнодорожного района.

Фото: vk.com/vk_orel

В соцсетях появились видео с места коммунальной аварии, которая произошла сегодня утром на Старо-Московском шоссе. Там прорвало водопровод, после чего без «живительной влаги» остались несколько домов.

Судя по роликам, опубликованным в сообществе «Город Орел! Орловчане ВКонтакте», из сетей вытекло приличное количество воды. Сообщается, что она затопила Старо-Московское шоссе, Паровозную улицу и Московское шоссе. В частности, поток прошёл под железнодорожным мостом рядом с главным вокзалом Орла.

Ранее в «Орёлводоканале» сообщили, что оказался повреждён трубопровод холодного водоснабжения, что привело к утечке. Предприятие планирует ликвидировать последствия аварии в течении сегодняшнего дня.

Фото: vk.com/vk_orel

ИА «Орелград»


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