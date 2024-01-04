Мценские власти назвали главные проблемы малого бизнеса

Анализ текущей ситуации провела администрация Мценского района.

Власти Мценского района утвердили программу поддержки малого и среднего бизнеса. Она предусматривает оказание различных видов государственной помощи, следствием чего должно стать увеличения числа такого бизнеса, созданных им рабочих мест, объема выпуска продукции и оказания услуг и др. Отметим, что местные чиновники провели аналитическую работу перед тем, как разработать и утвердить программу. Например, они отмечают, что малое и среднее предпринимательство – с одной стороны, специфический сектор экономики, создающий материальные блага при минимальном привлечении материальных, энергетических, природных ресурсов и максимальном использовании человеческого капитала, а с другой – сфера самореализации и самообеспечения граждан.

Чиновники признают, что существует ряд причин и факторов, сдерживающих развитие этого сектора экономики. Среди них авторы документа отмечают, прежде всего, нестабильность законодательной базы, регулирующей деятельность данной сферы; и административные барьеры и недостаточно эффективное взаимодействие контролирующих и надзорных органов. Более того, они говорят о фактической незащищенности предпринимателя от многочисленных контролирующих организаций.

В список проблем мценские власти также включили: нехватку квалифицированных кадров; низкое качество предпринимательской среды (недостаток навыков ведения бизнеса и опыта управления); дефицит деловой информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности, низкий уровень юридических и экономических знаний предпринимателей, необходимых для более эффективного развития бизнеса; недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых материальных и финансовых ресурсов для организации и развития собственного дела.

Кроме того, авторы программы упоминают сложность и высокую стоимость процедур легализации предпринимательской деятельности, таких как регистрация, лицензирование, сертификация, аккредитация и прочее. Еще одной проблемой, по крайней мере, на территории Мценского района, является дефицит помещений для осуществления предпринимательской деятельности. А одним из препятствий в оказании действенной поддержки малым и средним предприятиям названо отсутствие или недостаток эффективной инфраструктуры. Словом, все эти проблемы и призвана решить новая программа.

ИА «Орелград»