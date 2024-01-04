Под Орлом оштрафовали мужчину, сливавшего топливо из комбайнов

Судьба фигуранта о хищении имущества решилась в последний момент.

В Орловской области вступило в силу постановление мирового суда, вынесенное по уголовному делу в отношении жителя Новодеревеньковского района. Органы предварительного расследования обвиняли мужчину в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). По версии следствия, в августе 2023 года фигурант около 17 часов вечера находился на поле, расположенном вблизи деревни Домны. В тот момент у него «возник преступный умысел, направленный на тайное хищение дизельного топлива с комбайнов».

Всего в поле находилось шесть комбайнов, которые принадлежали сельскохозяйственной компании. Мужчина дождался глубокого вечера, после чего под покровом темноты незаметно пробрался к уборочным машинам. С собой он прихватил канистры и поочередно начал сливать топливо из баков комбайнов. При этом он особо не жадничал, вероятно, надеясь на то, что факт хищения не будет замечен. Так, из одного комбайна он похитил поочередно двумя порциями 19,79 литра топлива. Затем подошел к соседнему комбайну и слил с него поочередно, также двумя порциями, 21,24 литра топлива. С четырех остальных машин также слил порядка 20 литров топлива с каждого. По подсчетам следствия, всего в тот вечер мужчина похитил 128,35 литров дизельного топлива, после чего с места преступления скрылся.

Причиненный агрофирме материальный ущерб был оценен примерно в 6,5 тысячи рублей, поэтому уголовное дело рассматривалось на уровне мирового суда. Действия мужчины органом дознания были квалифицированы по статье 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Однако в суде адвокат обвиняемого подал ходатайство о прекращении дела, поскольку подзащитный в полном размере возместил причиненный ущерб, вину признал и раскаялся. К тому же ранее он к уголовной ответственности не привлекался, а перед агрофирмой извинился. Кроме того, оказалось, что единственным источником доходов мужчины является небольшая пенсия по инвалидности. Учитывая все это, суд постановил уголовное дело прекратить, но назначил фигуранту меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

тг