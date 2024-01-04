На профилактику экстремизма привлекут внебюджетные средства

На финансовую поддержку рассчитывают власти Мценского района.

Администрация Мценского района утвердила муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма». Ее действие рассчитано по 2026 год включительно. Финансирование мероприятий, предусмотренных программой, осуществляется за счет средств бюджета Мценского района (7,903 миллиона рублей) и за счет средств внебюджетных источников (12 000 рублей, по 3000 рублей ежегодно). Основные направления финансирования: проведение районных мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню России, Дню народного единства, Дню памяти и скорби; приобретение плакатов по тематике профилактики терроризма и экстремизма.

Перечень целевых показателей муниципальной программы довольно широк. Она предусматривает проведение заседаний муниципальной антитеррористической комиссии, профилактических рейдов в места массового отдыха и скопления молодежи «с целью выявления экстремистки настроенных лиц». Запланировано и проведение рейдов, направленных на предупреждение террористических угроз и экстремистских проявлений, нарушений миграционных правил и режима регистрации, правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства.

В образовательных учреждениях будут проводиться лекции и беседы по вопросам профилактики терроризма и экстремизма и разъяснению действующего законодательства в этих сферах. Запланировано проведение учений и тренировок на объектах культуры и образования. В их рамках будут отрабатываться действия населения и взаимодействие территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористических актов. Программой предусмотрена организация взаимодействия местных властей с представителями духовенства, профсоюзных и ветеранских организаций, средств массовой информации, правоохранительных органов. Совместно они будут разрабатывать меры по противодействию межнациональной и религиозной розни.

Также документом предусмотрен мониторинг библиотечного фонда «на наличие в нем материалов экстремистского характера, доступа к сайтам экстремистских организаций». Отдельным пунктом планируется «противодействие распространению украинскими радикальными структурами идеологии терроризма и неонацизма и профилактический охват контингентов лиц, подверженных ее влиянию, а также граждан, прибывающих с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской, Херсонской областей, Украины и находящихся в пунктах временного размещения, оставшихся на постоянное проживание в Орловской области».

ИА «Орелград»