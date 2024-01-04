Областным чиновникам дали алгоритм на случай утери удостоверения

Замена потерянных удостоверения и пропусков подлежит согласованию.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в порядок изготовления, выдачи, хранения и уничтожения служебных удостоверений и служебных пропусков, выдаваемых членам правительства Орловской области и другим государственным гражданским служащим. Некоторые поправки носят сугубо технический характер. Например, выдача утерянного удостоверения членам правительства подлежала согласованию с должностным лицом, подписавшим это удостоверение ранее. Теперь члены правительства должны будут писать заявление о выдаче нового служебного удостоверения в связи с утратой или порчей специально уполномоченному на то должностному лицу.

Кроме того, из порядка исчез первый заместитель губернатора, место которого в документе теперь занял руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области. Эта поправка связана с изменением внутренней структуры обладминистрации. Напомним, что после ухода Вадима Соколова администрация губернатора утратила часть своих полномочий, передав их профильным департаментам. А руководитель администрации лишился статуса первого заместителя губернатора.

Еще одна поправка велит руководителю структурного подразделения администрации губернатора оперативно реагировать на заявления чиновников об утере или порче электронного пропуска. Во-первых, в течение одного дня о таком факте письменно должен быть проинформирован сам руководитель администрации. Во-вторых, в течение одного же рабочего дня утерянный электронный пропуск должен быть заблокирован. Эта миссия возложена на сотрудников бюджетного учреждения «Облхозэксплуатация», которое отвечает за ведение единой базы электронных пропусков. Согласно обновленному порядку, взамен утраченного или испорченного электронного пропуска выдается новый.

Согласно документу, служебное удостоверение является документом, подтверждающим полномочия. Поэтому чиновники обязаны бережно их хранить. Передача служебного удостоверения другому лицу запрещается. Изготавливаются они по типовым по формам, ранее утвержденным губернатором. Служебное удостоверение состоит из обложки и внутренних бланков. Заказывает их изготовление администрация губернатора в рамках закона о контрактной системе в сфере закупок.

Фон фотографии, представляемой для изготовления служебного удостоверения, должен быть одноцветным белым, без теней и посторонних предметов. Изображение должно быть резким, четким и среднего контраста. Члены правительства Орловской области и другие гражданские служащие должны быть сфотографированы строго в анфас, в деловой одежде, без темных очков и головного убора.

ИА «Орелград»