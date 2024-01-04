Областное правительство получит новое полномочие

Новые функции связаны с запросами на поставку материальных резервов.

В 2024 году правительство Орловской области к обширному списку своих полномочий получило еще одно. Так, в случае необходимости оно теперь вправе направлять запросы о выпуске материальных ценностей из государственного материального резерва. Такую норму ранее закрепили депутаты Орловского облсовета, внеся поправку в закон «О правительстве Орловской области». Она начнет действовать с 1 апреля 2024 года.

Согласно ей, правительство региона обязано действовать по основаниям и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве». Закреплены они статьей 13 указанного закона. Данная норма гласит, что выпуск материальных ценностей из государственного резерва осуществляется: в связи с их заменой и освежением запасов государственного резерва; в связи с разбронированием; для обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; для оказания гуманитарной помощи; для оказания регулирующего воздействия на рынок; для обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации.

Также разрешается задействовать госрезерв для оказания государственной поддержки различным отраслям экономики, организациям и отдельным регионам «в целях стабилизации экономики при временных нарушениях поставок важнейших видов сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, продовольственных и непродовольственных товаров». Другие основания: для обеспечения мероприятий по предупреждению или локализации эпидемий, эпизоотий и радиационного заражения, для мероприятий по проверке состояния мобилизационной готовности ответственных хранителей.

Выпуск из государственного резерва материальных ценностей, за который отвечает Росрезерв, осуществляется на основании решения федерального органа исполнительной власти. По закону заимствование материальных ценностей из государственного резерва, за исключением мобилизационного резерва и неснижаемого запаса, может осуществляться на основании обращений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Например, в случае паводка или крупных лесных пожаров. Орловское правительство получает такое полномочие, официально закрепив его в региональном законе.

ИА «Орелград»