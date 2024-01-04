Виновник смертельного ДТП под Орлом отделался условным сроком

Решение по уголовному делу уже вступило в законную силу.

В Орловской области вступило в силу решение Орловского районного суда по уголовному делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. В первой инстанции оно рассматривалось еще в сентябре 2023 года. Ранее не судимый гражданин обвинялся по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Инцидент произошел в пригородной деревне Жилина, по улицам которой мужчина двигался на технически исправном автомобиле марки «Хендай Солярис».

Около 20 часов вечера иномарка под управлением подсудимого сбила пешехода, который переходил проезжую часть автодороги вне пешеходного перехода слева направо относительно направления движения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил тяжелые травмы с последующим развитием травматического шока. Именно эти травмы, как установил эксперт, привели к смерти пострадавшего. По версии следствия, водитель не предпринял необходимых мер для экстренного торможения.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме и поддержал заявленное им в предварительном слушании ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. То есть попросил о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. При вынесении приговора была учтена его личность, в том числе спортивные заслуги и характеристики, из которых следовало, что он дисциплинированный, старательный, добросовестный и грамотный человек. Кроме того, виновник ДТП выплатил родственникам погибшего возмещение имущественного ущерба и морального вреда в размере 500 000 рублей и оплатил ритуальные услуги.

К тому же оказалось, что погибший пешеход был нетрезв, возможно, поэтому он и переходил дорогу в неположенном месте. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом установлено не было. Поэтому, несмотря на серьезность статьи обвинения, молодой человек получил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев условно с испытательным сроком 3 года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев.

ИА «Орелград»