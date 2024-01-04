В Орле ликвидируют последствия аварии на водопроводе

4.1.2024 | 16:19 Важное, ЖКХ, Новости, Происшествия

ЧП случилось сегодня.

Фото: google.com

Как сообщают “Вести-Орёл”, сообщение о происшествии поступило около 7 часов утра. Утечка воды произошла в Железнодорожном районе рядом со Старо-Московским шоссе.

“По прибытии на место было выявлено, что произошло повреждение трубопровода холодного водоснабжения, из-за чего и образовалась утечка”, – объяснил начальник производственно-технического отдела “Орёлводоканала” Юрий Тарасов.

Воду перекрыли. После этого начались ремонтные работы. Предприятие планировало восстановить водоснабжение потребителей в течение сегодняшнего дня.

ИА “Орелград”


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