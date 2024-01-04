Орловских животных возьмут на строгий учет

Жителей региона начали готовить к введению правил маркировки.

Управление ветеринарии Орловской области известило жителей региона о том, что в 2024 году начнут действовать «Ветеринарные правила маркирования и учета животных». Сам документ можно найти на официальном интернет-портале правовой информации. Там опубликован приказ Минсельхоза России от 3 ноября 2023 года № 832. Он вступит в силу с 1 марта 2024 года и будет действовать до 1 марта 2030 года. Исключение составит пункта 4 новых правил. Он касается записи уникального номера средства маркировки животного на постоянное запоминающее устройство. Этот пункт начнет действовать с 1 марта 2025 года.

«Правилами определены основания, случаи и сроки осуществления индивидуального или группового маркирования и учета животных, – пояснили в управлении ветеринарии Орловской области. – Средства маркировки должны быть безопасны для здоровья животных и обеспечивать электронную и визуальную считываемость в течение всего срока содержания животного. В правилах указаны условия, при которых возможно повторное маркирование животных».

Утверждение правил стало очередным шагом на пути внедрения маркировки. Так, весной соответствующее постановление издало правительство страны, а с 1 сентября 2023 года вступил в силу Федеральный закон № 221-ФЗ, которым предусмотрены разработка и утверждение ветеринарных правил по обязательному маркированию и учету животных. Согласно ему идентификации и учету подлежат животные, относящиеся к биологическим видам, внесенным в правительственный перечень.

Новые правила требуют, чтобы на индивидуальный учет до 1 сентября 2024 года был поставлен весь крупный рогатый скот, включая тех коров, которые содержатся в личных подсобных хозяйствах граждан. Также индивидуальному учету подлежат лошади и ослы. Птица подлежит обязательному групповому учету, но по желанию владельца она может быть поставлена и на индивидуальный учет. Пчел маркировать также будут групповым методом. Учету подлежат и кролики, рыба и служебные животные.

«Животные, прошедшие маркирование до 1 сентября 2023 года, а также животные, маркированные за пределами России и ввезенные на территорию страны, повторному маркированию не подлежат, – сообщил ранее Россельхознадзор. – Учет осуществляется в компоненте ФГИС «ВетИС»-Хорриот безвозмездно специалистами в области ветеринарии, являющимися уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Госветслужбы РФ, или специалистами в области ветеринарии, не являющимися уполномоченными лицами указанных учреждений».

По данным ведомства, в информационную систему ФГИС «ВетИС» в рамках индивидуального учета загружены данные примерно о 4,5 миллиона животных. Большую часть – около 3 миллионов – составляет крупный рогатый скот, свыше 985 тысяч – мелкий рогатый скот, почти 51 тысячи – лошади. Кроме того, в компонент «Хорриот» внесена информация о 10 тысячах служебных собаках. В рамках группового учета охвачено более 433 миллиона животных, значительную часть из которых составляют рыбы (214 миллионов), домашние птицы (203 миллиона), свиньи (8,5 миллиона) и пчелы (4 миллиона).

ИА «Орелград»