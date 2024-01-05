Арбитраж рассудил спор о ремонте областной больницы

Медучреждение обязали выплатить долг индивидуальному предпринимателю.

Непростой спор рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Это было дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя из Краснодарского края к Орловской областной клинической больнице о взыскании крупной задолженности. В рамках процесса было установлено, что в мае 2020 года между ИП и бюджетным учреждением был заключен гражданско-правовой договор. Подрядчик принял на себя обязательство выполнить работы по текущему ремонту помещений в лечебном хирургическом корпусе гематологического отделения, а заказчик — принять и оплатить выполненные работы.

Общая стоимость работ составляла 1,133 миллиона рублей. Стороны договорились, что работы должны были быть выполнены в течение 100 календарных дней со дня подписания гражданско-правового договора. Однако только в ноябре 2021 года они подписали акт о приемке выполненных работ, да и то на сумму 689,4 тысячи рублей. Спустя несколько дней они заключили соглашение, ставшее приложением к договору. Оно содержало несколько пунктов.

Соглашение удостоверяло, что ИП выполнил работы по текущему ремонту на сумму 689,4 тысячи рублей и что при выполнении работ ИП причинил больнице убытки (ущерб) на сумму 153,2 тысячи рублей. Выполненные работы на указанные 153,2 тысячи рублей не подлежат оплате подрядчику, их стоимость удерживается больницей в счет компенсации причиненных убытков. При этом больница дала обязательство оплатить ИП выполненные по договору работы на сумму 536,2 тысячи рублей (стоимость выполненных работ минус сумма причиненного ущерба).

Также стороны договорились, что подписание соглашения не освобождает ИП от уплаты неустойки и иных штрафных санкций за ненадлежащие исполнение обязательств по гражданско-правовому договору. Именно пункт об оплате больницей выполненных работ стал предметом разбирательства в суде. Соглашение было подписано в ноябре 2021 года, но до сих пор больница с подрядчиком не расплатилась, хотя последний и направлял в ее адрес претензию. В данном случае арбитражный суд решил иск удовлетворить и постановил взыскать с областной больницы в адрес истца 536,2 тысячи рублей основного долга по гражданско-правовому договору.

ИА «Орелград»